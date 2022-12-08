ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ССО выследили противника и навели на него артиллерию

Уже 289-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 8 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 декабря.

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00:34 Живая сила противника была уничтожена благодаря воинам ССО Украины.

"Во время разведывательных мероприятий, проводившихся ночью на Донбассе, наши подразделения обнаружили личный состав врага, расположенный неподалеку. Данные об этом передали артиллерии, которая с помощью наших корректировщиков нанесла противнику потери", - сообщили в ССО Украины.

00:22 Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $858 миллиардов, он включает выделение $800 миллионов в помощь Украине.

00:12 Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер объявил, что его государство рассмотрит возможность возобновить производство боеприпасов для нужд Украины.

Об этом Качер сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает "Украинская правда".