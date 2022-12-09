Оккупанты снова обстреляли две громады Николаевщины

В Николаевской области 8 декабря оккупанты обстреливали две громады - Куцурубскую и Очаковскую.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«8 декабря, ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской громады. В результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет. Также вчера в 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них – один многоэтажный. Пострадавших нет», – сообщил Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.