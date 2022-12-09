Госдеп США сравнил действия россиян в Украине с тактикой ИГИЛ

В Госдепе США заявили, что Россия использует в Украине тактику террористов ИГИЛ при минировании территорий.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинкской комиссии Конгресса США, цитирует «Голос Америки».

На наличие мин нужно проверить более 160 тысяч квадратных километров территории Украины.

– От работающих на месте украинских чиновников мы знаем, что российские солдаты целенаправленно минуют гражданские дома, в том числе детские игрушки, и даже тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить сколько гражданских, сколько возможно, чтобы люди боялись возвращаться в свои дома, – сказал Майкл Тирре.

По словам Тирре, разминирование в Украине является наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Пока команд для разминирования в Украине недостаточно, поэтому США планируют усилить помощь с подготовкой саперов и предоставить дополнительное оборудование.

Государственный департамент США выделил 91,5 миллиона долларов на помощь Украине с разминированием. Денежные средства направляют на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования а также обеспечения работы команд по разминированию, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.

На днях о помощи Украины в разминировании на сумму около 11 миллионов долларов США объявила Канада.