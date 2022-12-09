В США обеспокоены, что россиянин Бут вернется к торговле оружием после освобождения из тюрьмы, – Politico

Некоторые официальные лица Пентагона озабочены тем, что осужденный российский торговец оружием Виктор Бут может вернуться к незаконной торговле оружием, потенциально разжигающим конфликты по всему миру.

Об этом пишет Politico.

Как известно, Бут был уволен в 8 декабря после обмена заключенными на американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер.

Некоторые официальные представители Пентагона озабочены возвращением Бута, особенно в Африке. Бут по прозвищу «Торговец смертью» отбывал 25-летний срок заключения в США по обвинению в сговоре с целью убийства американцев, снабжении зенитными ракетами и содействии террористической организации.

«Я думаю, что есть обеспокоенность, что [он] вернется к той же работе, которую выполнял в прошлом», — сказал один высокопоставленный чиновник Министерства обороны, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить щекотливую тему.

Когда Бут вернулся в россию, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что «наши интересы национальной безопасности не изменятся».

«Мы собираемся убедиться, что сможем оградить эту страну от любых угроз», - сказал Кирби в эфире CNN в четверг. «И потому, когда господин Бут вернулся на улицу, мы сосредоточимся на том, чтобы убедиться, что мы сможем защитить эту страну».

Сенатор Боб Менендес, глава Комитета по международным отношениям Сената от Демократической партии, сказал, что между Гринером и Бутом нет эквивалентности.

«Мы не можем игнорировать, что освобождение Бута обратно в мир глубоко тревожное решение», — сказал он в заявлении в четверг. «Мы должны прекратить приглашать диктаторские и мошеннические режимы использовать американцев за границей как разменную монету, и мы должны попытаться лучше поощрять американских граждан не ездить в такие места, как россия, где они являются основной мишенью для такого рода незаконного задержания».

Быт, бывший советский военный, в 1995 году основал грузовую авиакомпанию Air Cess с небольшим флотом российских самолетов. Авиакомпания Бута снабжала оружие для конфликтов на Африканском континенте и в Афганистане, иногда обеим сторонам, разжигая гражданские войны по всему миру.

Британские официальные лица начали бить тревогу относительно Бута в начале 2000-х годов, когда их солдаты в Африке подверглись нападению все более совершенного оружия, особенно в Сьерра-Леоне и Анголе.

Бут был арестован 6 марта 2008 г. в Таиланде в ходе спецоперации Агентства США по борьбе с наркотиками.