Суд арестовал назначенного оккупантами «старосту» села на Николаевщине, который разграбил громаду для улучшения жизни захватчиков

Суд отправил под стражу мужчину, которого оккупанты назначали «старостой» села за его поддержку их действий.

Об этом сообщили в Центральном райсуде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, 60-летний подозреваемый во время оккупации села Вавилово Николаевского (ранее Снигиревского) района согласился оказывать помощь представителям государства агрессора путем поддержки их действий и передачи материальных ресурсов вооруженным формированием рф.

Так, по меньшей мере, с апреля по начало ноября 2022 года, подозреваемый организовал и постоянно осуществлял, используя трактор, доставку к позициям и местам временной дислокации оккупационных войск питьевой воды, чем способствовал улучшению их бытовых условий.

Кроме этого, находясь на территории местного фермерского хозяйства, он собрал имущество предприятия, в частности, стоимостное оборудование для ремонтных и сварочных работ, емкости для горючего, запчасти для транспортных средств и доставил к позициям вс рф.

Также, согласно материалам ходатайства, подозреваемый доставил автомобиль ВАЗ-2101, принадлежавший местному жителю, в один из пунктов дислокации военнослужащих рф и передал последним.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, в частности, протоколы допроса свидетелей, которые указывали, что подозреваемый был в дружеских отношениях с представителями рф, которые назначили его старостой села, способствовал их деятельности и оказывал помощь, суд пришел к выводу об обоснованности подозрения и наличии рисков, указанных в ходатайстве.

По результатам рассмотрения, следственная судья Галина Подзигун постановила избрать подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111-2 УК Украины («Пособие государству-агрессору»), меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, как сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему городскому голове города Снигиревка Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации». Перед освобождением города он скрылся.