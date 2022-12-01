В Николаеве будут судить чиновницу, которая с коллегой поддерживала оккупантов

В суд направили обвинительный акт в отношении 54-летней жительницы города Николаева по факту оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершенное должностным лицом (часть 3 статьи 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что женщина, являясь должностным лицом одного из органов власти на территории области, через мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber, в сентябре текущего года в личных переписках со своей коллегой поддерживала и отрицала вооруженную агрессию россии против Украины, начатой в 2014 году, оправдывала действия представителей оккупационных сил рф.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела Службы Украины в области.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.