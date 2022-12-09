Оккупанты могли начать использовать иранские дроны из новой партии, – британская разведка

Разведка Британии считает, что рф могла начать использовать против Украины иранские беспилотники, полученные из новой партии.
Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.
«Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение», – говорится в сообщении.
6 декабря Генштаб ВСУ сообщил об ущербе 17 БПЛА, в том числе 14 Shahed -136. 7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном дронов-камикадзе по Запорожской и Днепровской областям.
До этого сообщалось о сбитии иранских самолетов Shahed-136 в Украине 17 ноября 2022 года. Если это подтвердится, вполне возможно, что россия восстановила атаки с помощью недавно поставленных дронов-камикадзе.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 09 December 2022
Расположились от UK government's response:
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C9RUY80d8v— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2022