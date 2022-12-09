Оккупанты могли начать использовать иранские дроны из новой партии, – британская разведка

Разведка Британии считает, что рф могла начать использовать против Украины иранские беспилотники, полученные из новой партии.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании.

«Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что россия исчерпала свой предварительный запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение», – говорится в сообщении.

6 декабря Генштаб ВСУ сообщил об ущербе 17 БПЛА, в том числе 14 Shahed -136. 7 декабря украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном дронов-камикадзе по Запорожской и Днепровской областям.

До этого сообщалось о сбитии иранских самолетов Shahed-136 в Украине 17 ноября 2022 года. Если это подтвердится, вполне возможно, что россия восстановила атаки с помощью недавно поставленных дронов-камикадзе.