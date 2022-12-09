36-я ОБрМП показала видео, как ее минометчики «искусно отправили российскую нечисть гореть в ад»

Минометчики 36-й ОБРМП точным огнем накрыли позиции оккупантов на Востоке Украины.

Видео работы миноментного расчета опубликовано на странице бригады в Facebook

«Очередной сходняк российских зеков, чмобиков, вагнеров и других чертей отрицательно начался на украинском Донбассе. Минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского святым украинским 120мм мастерски отправили всю эту нечисть гореть в ад. Такая успешная демобилизация ждет всех террористов-захватчиков на суверенной территории независимого Государства. Слава морской пехоте Украины!», - говорится в сообщении.