СБУ вручила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии за антиукраинскую деятельность

СБУ сообщила о подозрении руководителю Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности. Архиепископ распространял через соцсети «сообщения», которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Чтобы разгонять деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла «тезисы» кремля по поводу внутренней ситуации в Украине.

Архиепископу сообщено о подозрении по части 1 статьи 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») Уголовного кодекса Украины.

Ректором Почаевской духовной семинарии является Иов Шумский.

Напомним, как фигурант секс-скандала, архимандрит Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП стал епископом. Архимандрита Никиту (Сторожука) СБУ застала во время интимной близости с 17-летним парнем, который поет в местном хоре. 3 декабря стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения ноутбука с детской порнографией во время обысков на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.