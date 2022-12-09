Полиция показала фото с последствиями вражеских обстрелов Николаевщины

В результате российских ударов по областному центру, территориям Очаковской и Куцурубской общин 8 декабря полицейские задокументировали повреждения одного многоквартирного и частного жилых домов, 30 транспортных средств коммунального предприятия, складские помещения, помещения автомойки и государственного предприятия.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По всем фактам продолжается расследование уголовного производства по ч.1 ст.438 УК «Нарушение законов и обычаев войны».

За прошедшие сутки операторы спецлинии 102 приняли 470 сообщений от граждан. Подразделения полиции Николаевской области оперативно их обработали.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и заботиться о безопасности мирного населения Николаевщины. Кроме того, полицейские спецназовцы выполняют стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях Херсонщины.