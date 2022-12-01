На деоккупированной территории Николаевской области правоохранители продолжают выявлять места дислокации российских оккупантов

На недавно освобожденной территории Николаевской области полицейские вместе с представителем ипрокуратуры зафиксировали доказательства присутствия оккупантов и шесть мест их дислокации.

Об этом сообщает ГУНП и Николаевская областная прокуратура.

Так, прокуроры отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Николаевской областной прокуратуры совместно со следователями, взрывотехниками и криминалистами ГУНП в области и следователями органов безопасности продолжают документировать последствия российской военной агрессии на деоккупированной территории села Новопетровка Широковского территориального района.

«Правоохранители обнаружили и осмотрели шесть мест дислокации военнослужащих страны – агрессора – помещения частного предприятия, самовольно занятые четыре жилых дома, территорию фермерского хозяйства. Уходя, оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в том числе документы, шевроны, военную форму, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений», - говорится в сообщении.

Все изъятое будет направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Кроме того, правоохранители допросили 12 местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами.

Собранные материалы помогут следствию идентифицировать личный состав захватчиков, которые уничтожали и разграбили местность, а также станут доказательствами о совершении военнослужащими россии преступлений на территории Николаевщины.

Досудебные расследования в рамках уголовных производств, начатых по фактам нарушений законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины), продолжаются.

По состоянию на 9 декабря полицейские уже зафиксировали 620 обращений граждан по военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами.