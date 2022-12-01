Для ударов по российским аэродромам Украина модифицировала советские беспилотники, – СМИ

Украина нанесла удары по двум российским базам в сотнях миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен.

Об этом со ссылкой на двух информированных собеседников сообщает Politico.

«Беспилотники, использованные в атаке, по словам двух людей, знакомых с операцией, были модифицированными самолетами наблюдения Ту-141, оставшимися с советских времен. Модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям, даже если россия вынуждена покупать дешевые иранские беспилотники для ведения воздушной войны», – пишет Politico.

Украина в течение нескольких месяцев просила ракеты большой дальности и беспилотники от своих западных союзников, но США и Европа пока отказывались удовлетворить эти запросы из-за опасений, что они будут использованы для ударов по территории рф. Без дополнительных ресурсов для наращивания своих возможностей дальнего радиуса действия Украине, возможно, придется продолжать полагаться на модифицированные беспилотники, и Москва сейчас, вероятно, пытается их отследить.

«Ключевым фактором успеха была неожиданность. Россия просто не ожидала ничего подобного», – сказал один из сотрудников украинского правительства. «Сейчас они будут подготовлены».

Издание Defense Express также отмечает, что конвертируемые для нанесения ударов советские разведывательные БПЛА Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» сейчас видят наиболее вероятными кандидатами на должность дальнобойного «генератора хлопка». В россии уже довольно давно жалуются именно на «Рейсы», в том числе на уровне губернаторов пограничных областей, а их обломки уже неоднократно фотографировали. К примеру, известно об атаке именно таких БПЛА на авиабазу «Миллерово» в Ростовской области.

Превратить разведывательные советские БПЛА выглядит более чем логичным решением. Эти дроны 70-х годов реактивны, развивают трансзвуковую скорость 950-1100 км/ч, умеют летать на низкой высоте до 10 метров. Дальность полета Ту-143 "Рейс" составляет до 200 км, а Ту-141 "Стриж" до 1000 км. Вес архаической разведывательной аппаратуры, включая кинокамеры, использующие пленку, составляет более 100 кг. А учитывая возможность демонтажа парашюта, можно освободить даже больше полезного веса.

Также не стоит исключать, что эти советские дроны даже могли получить новую навигационную аппаратуру для более точных ударов, которые они активно демонстрируют. То есть речь идет о превращении этих советских БПЛА в настоящие крылатые ракеты наземного базирования и, откровенно, это лучше всего можно было сделать из Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс», потому что до 2022 года их скорее рассматривали, как просто мишени. для тренировки расчетов ЗРК

Также достаточно активно циркулирует мнение, что за ударами стоит дрон-камикадзе, активно продвигающий «Укроборонпром». Мол – дальность действия этого дрона составляет 1000 км, а вес боевой части – 75 кг. В то же время, более месяца назад менеджер проектов ГК «Укроборонпром» Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест, раскрыл новые детали об этом оружии.

Как оказалось, 75 кг – это общий вес полезной нагрузки, а 1000 км – это теоретический показатель, потому что тогда для этого дрона не был выбран двигатель. Более того, этот дрон создается, не как дрон-камикадзе, а как «многофункциональная платформа» и он может быть как баражирующим боеприпасом, так и разведывательным БПЛА.

В то же время создание дрона-камикадзе и разведывательного дрона – это совершенно разные задачи, потому что в одном случае создается боеприпас с коротким жизненным циклом, в другом – многоразовая платформа с высокой отказоустойчивостью рассчитанная на постоянное использование.

А единственное фото с частью фюзеляжа дрона, скорее всего, говорит о его относительно небольших размерах и использовании катапульты для запуска. А это признаки другого класса БПЛА, в котором используется обычный винтовой двигатель, а не реактивный, работу которого слышно на видео с атакой по Энгельсу.

Напомним, как The Guardian писал, что взрывы на авиабазах в России могут свидетельствовать о тактической изобретательности Украины.