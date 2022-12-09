В рф оппозиционера Яшина осудили за то, что он рассказывал о резне в Буче

В рф мещанский суд москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима оппозиционного политика Илью Яшина по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Об этом сообщает “Медуза”.

После отбытия срока ему в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом.

Уголовное дело было открыто из-за апрельского стрима Яшина, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче в Киевской области во время российской оккупации. По версии обвинения, политик распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти».

Яшина отправили под арест в середине июля. Яшин своей вины в суде не признал. Он заявил, что в своем стриме приводил и позицию Украины относительно убийств в Буче, и позицию минобороны россии, и сообщения независимых журналистов. Илья Яшин после начала войны в Украине открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из рф.