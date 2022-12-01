После взрывов на аэродромах россия рассредоточила свои стратегические бомбардировщики

Российские оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, на аэродромах противника случается «бавовна», а поэтому рф рассредоточила самолеты дальней и стратегической авиации, «насколько это возможно».

Он отметил, что россияне уже поняли, что никуда не денутся от войны, так как не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых регионах — это не только военный, но и серьезный психологический фактор.

Игнат также сказал, что из-за погодных условий авиационная активность рф небольшая, а количество атак снизилось.

Напомним, 5 декабря российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области и на аэродроме Дягилево под Рязанью. Самолеты на этих базах участвуют в ядерном сдерживании россии, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

Пораженные авиабазы расположены гораздо глубже на территории россии, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс расположен более чем в 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Россия обвинила в ударах Украину и официально сообщила о незначительных повреждениях двух самолетов и гибели трех российских военнослужащих. Украина не подтверждала причастность к взрывам.