Болгария впервые отправит военную помощь Украине

Болгария впервые направит военную помощь Украине после того, как болгарский парламент утвердил список вооружения 9 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

За оказание военной помощи Украине проголосовали 148 законодателей из 240-местного парламента. Социалисты и пророссийская партия Возрождения проголосовали против.

Как отмечается, список оружия засекречен. Однако, по словам чиновников, София отправит в основном легкое вооружение и боеприпасы.

И. о. Министра обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что страна не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву.

– Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не направляем ни системы С-300, ни самолеты МиГ-29 или Су-25, - сказал он.

Болгария была одной из немногих стран ЕС, не направлявших военную помощь Украине после того, как дружественная к россии Социалистическая партия, партнер по коалиции в предыдущем правительстве, заблокировала предыдущее предложение в мае.

Хотя Болгария не отправляла оружие в Украину, ее производители оружия достигли резкого увеличения экспорта. В частности, в августе София одобрила соглашения по экспорту оружия на 540 миллионов долларов. Большинство из них предназначалось для Польши – одного из ключевых узлов для отправки оружия в Украину.

Напомним, ранее министр обороны Болгарии заявлял, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение.