Скандальному бывшему топ-ГАИшнику-коррупционеру объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Мелитополе

ГБР сообщило о подозрении бежавшему из Мелитополя в Крым еще бывшему правоохранителю еще в 2014 году и вернувшемуся туда после захвата города оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Бывший начальник МРЭО ГАИ в Мелитополе, а впоследствии и экс-начальник УГАИ Донецкой и Днепропетровской областей, уволился из органов внутренних дел в 2014 году и переехал в оккупированный Крым. В 2022 году после полномасштабной российской агрессии и временного захвата части Запорожской области он вернулся в Мелитополь и был назначен оккупантами «начальником МРЕО ГИБДД в Запорожской области».

При содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины бывшему правоохранителю сообщило о подозрении в добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (часть 7 статьи 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет лишения свободы.

Речь идет о Марьяне Блажевском – экс-руководителе ГАИ Днепропетровской области, который относится к семейному клану, который имел влияние в милицейской и прокурорской среде Украины до Революции достоинства. Два его родных брата возглавляли ГАИ Полтавской области и города Севастополя, а третий – Евгений Блажевский был заместителем Генпрокурора с 2010 по 2012 годы, затем руководил Национальной академией прокуратуры.

Из органов МВД Марьян Блажевский уволился в октябре 2014 года.

Он заплатил залог в 10 миллионов гривен за своего брата Петра Блажевского, начальника ГАИ Полтавской области, которого в 2015 году поймали на взятке 18 тысяч долларов. За счет каких поборов у экс-начальника ГАИ Днепропетровщины мгновенно нашлись средства для залога.

В том же году в сети появилось видео, на котором Марьян Блажевский признавался во взяточничестве и вымогательстве, называя суммы поборов. После скандала Блажевский, по данным СМИ, бежал в оккупированный Крым, где ГАИ города Севастополя до 2014 года руководил его брат Иван Блажевский. Петр Блажевский, по данным СМИ, также не понес ответственности за взяточничество и поселился на полуострове, с розыска в базе МВД снят.

Чем Марьян Блажевский занимался в Крыму – неизвестно, открытые российские реестры не содержат информации о его предпринимательской деятельности. Бизнес оформлен на его родственников, в частности, Иван Блажевский владел ООО «Автошкола «Север».