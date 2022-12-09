Первая победа госкомпании против рф: Французский суд обязал оккупантов компенсировать «Ощадбанку» $1,5 миллиарда убытков в Крыму

Кассационный суд Франции принял решение о взыскании с российской федерации более чем 1,5 миллиарда долларов США в пользу украинского госбанка.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кассационный суд Франции оставил в силе решение Арбитражного суда в Париже, согласно которому российская федерация обязана компенсировать ущерб «Ощадбанку», нанесенный в результате аннексии украинского Крыма. Таким образом, госбанк одержал окончательную судебную победу по делу против страны-агрессора.

Сумма, подлежащая уплате в соответствии с решением арбитража, учитывая проценты, составляет 1,5 миллиарда долларов.