Первая победа госкомпании против рф: Французский суд обязал оккупантов компенсировать «Ощадбанку» $1,5 миллиарда убытков в Крыму

Кассационный суд Франции принял решение о взыскании с российской федерации более чем 1,5 миллиарда долларов США в пользу украинского госбанка.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кассационный суд Франции оставил в силе решение Арбитражного суда в Париже, согласно которому российская федерация обязана компенсировать ущерб «Ощадбанку», нанесенный в результате аннексии украинского Крыма. Таким образом, госбанк одержал окончательную судебную победу по делу против страны-агрессора.
Сумма, подлежащая уплате в соответствии с решением арбитража, учитывая проценты, составляет 1,5 миллиарда долларов.
«Это первая победа государственной компании против российской федерации относительно ущерба, нанесенного в результате временной оккупации украинских территорий.
Такое решение международной инстанции начнет судебную практику взыскания с агрессора компенсации в пользу других пострадавших украинских компаний», – отметили в Минреинтеграции.