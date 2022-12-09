В Украине цены на продукты за год выросли на треть

В Украине средние цены на продукты питания в ноябре 2022 по сравнению с показателями прошлого года выросли на 33,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 25,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: яйца - на 80,7%, фрукты - на 70,5%, овощи - на 49,6%, рыба и рыбопродукты - 44,5%, сахар - на 32,9%, хлеб и хлебопродукты – на 29,7%, макаронные изделия – на 27,5%.

Кроме того, масло подорожало на 25,7%, мясо и мясопродукты – на 24,4%, сыр – на 22,6%, хлеб – на 19,9%, молоко на 16,3%.