В Украине 10 декабря будут отмечать День прав человека – Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский постановил ежегодно 10 декабря отмечать в Украине День прав человека.

Об этом сообщает Укринформ.

"Установить в Украине День прав человека, который будут отмечать ежегодно 10 декабря", - говорится в указе Президента №854/2022.

Отмечается, что решение принято "в целях утверждения и обеспечения прав и свобод человека, являющегося главной обязанностью государства".

Как известно, День прав человека — международный праздник, отмечаемый 10 декабря по предложению Генассамблеи ООН, знаменуя годовщину принятия Ассамблеей Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.