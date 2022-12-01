На Кинбурне не осталось мирных жителей – сейчас ВСУ продолжают операцию по освобождению полуострова

На Кинбурнской косе сейчас нет мирных жителей, их депортировали россияне в сторону Крыма.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Мы сейчас не видим, находятся ли они в Крыму, или их дальше вывезли. Там присутствие российских военных, они достаточно близко. Сейчас продолжается операция на Кинбурнской косе, она идет в режиме тишины, – сказал глава ОВА.
Ким напомнил, что из Кинбурна оккупанты принудительно вывезли 37 мирных жителей.
– У них забрали авто, не дали на них уехать, вывозили автобусом, – добавил он.