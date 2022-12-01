российская армия превратила Бахмут в руины, но ВСУ держат фронт, - Зеленский

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная... На земле этих районов уже давно не осталось живого места, не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

- Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом, - сказал Зеленский.