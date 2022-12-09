США ввели санкции против скандального главы ОАСК Вовка – Госдеп считает его взяточником

Государственный департамент США объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Государственный департамент США вносит Вовка в санкционный список из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы", - говорится в сообщении ведомства.

Санкции введены в рамках так называемого "закона Магнитского", предусматривающего наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и запрещают въезд в Соединенные Штаты.

В Украине Павел Вовк фигурирует в деле "пленок ОАСК", обнародованных Национальным антикоррупционным бюро. Согласно им, Вовк вмешивался в работу ОАСК, влияя на принятие решений по определенным делам за деньги.

В 2020 году НАБУ объявило Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

В ноябре 2022 Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка, а также судей Евгения Аблова, Игоря Качура и Игоря Погребниченко по делу «пленок ОАСК».