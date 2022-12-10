ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты атаковали Николаев «шахидами», работает ПВО

Уже 290-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 9 декабря, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 декабря.

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2:43 Над Николаевом зафиксировали российские "шахиды". Сообщают о взрывах в пригородах. По предварительным данным, сработала ПВО.

1:21 Марокко стало первым государством в Африке, которое предоставит военную помощь Украине.

Об этом сообщает Ukraine NOW со ссылкой на Le Journal de l'Afrique.

Марокко, по рекомендации США, поставит в Украину запасные части для танков Т-72.

«В условиях строжайшей секретности США удалось убедить Марокко доставить в Киев запчасти для бронетехники Т-72», - пишет издание.

Эти запчасти от танков Т-72Б и Т-72БК Марокко закупило в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.

1:18 Николаевская 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада подбила российский танк на Донбассе.

1:15 Постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что россия стремится получить от Ирана «сотни баллистических ракет», предлагая Тегерану «беспрецедентный уровень военно-технической поддержки».

Об этом сообщает Укринформ.

Вудворд подчеркнула, что, покупая у Ирана оружие, москва нарушает соответствующую резолюцию Совбеза. Это оружие, напомнила она, российские войска используют для нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине.