Оккупанты обстреляли акваторию Очакова, в области сбили четыре «шахеда»

В Николаевской области ночью 10 декабря обстреливалась акватория Очакова. Также в области сбили четыре вражеских дрона-камикадзе.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Сегодня, 10 декабря, с 04:00 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

По информации воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВС Украины, ночью, 10 декабря, их подразделениями были сбиты десять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136/131»: 4 – над Николаевщиной, 4 – над Херсонщиной, 2 – над Одесчиной.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.