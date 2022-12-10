В Николаеве отправили в СИЗО «начальницу соцотдела» оккупационной администрации в Снигиревке

Суд арестовал 57-летнюю коллаборантку, возглавлявшую «отдел социальных выплат военно-гражданской администрации города Снигиревки и Снигиревского района».

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, в период оккупации Снигиревки женщина добровольно возглавила «отдел социальных выплат военно-гражданской администрации города Снигиревки и Снигиревского района».

В должности «начальника отдела» женщина исполняла обязанности возложенные на нее представителями рф, а именно организация и контроль работы отдела оккупационной администрации, формирование и передача отчетности отдела, связанной с так называемыми социальными выплатами.

В ходе судебного разбирательства подозреваемая и ее защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на недоказанность рисков.

Исследовав материалы ходатайства, суд пришел к выводу об обоснованности подозрения, подтверждаемых, в частности, свидетельскими показаниями, а также подозреваемого в другом уголовном производстве, возглавлявшего аппарат оккупационной администрации. Последние показали, что подозреваемая действительно была «начальником отдела социальных выплат военно-гражданской администрации города Снигиревки» и добровольно выполняла возложенные на нее функции.

Кроме этого, суд пришел к выводу о наличии рисков, предотвратить которые применив меру пресечения не связанную с содержанием под стражей невозможно.

При этом следственная судья Галина Подзигун постановила применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, как суд арестовал назначенного оккупантами «старосту» села на Николаевщине, который разграбил громаду для улучшения жизни захватчиков.