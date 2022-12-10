Россияне усилили поиски партизан в оккупироваеном Крыму

Российские захватчики усиливают контрдиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления

«Там (в АР Крым - ред.) российские спецслужбы получили задание выявить подпольные сети украинцев. Для этого будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах крымчан. акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа», - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что россияне должны проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры с целью поиска информации, которая укажет на сотрудничество с ВСУ.

По данным центра, такие меры связаны с полученными кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые ранее поддерживали широкомасштабное вторжение рф в Украину, сейчас апатичны к поддержке москвы.

Это касается и тех россиян, кто был переселен в Крым в течение 8 лет оккупации.

«Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли важную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск. Поэтому, пытаются найти новые методы борьбы с подпольем», - убеждены в ЦНС.

Напомним, как в Херсоне оккупанты проводят ночные обыски и задержания, чтобы запугать местных жителей.