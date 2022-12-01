В монастыре УПЦ (МП) в зоне ЧАЭС нашли подозрительных мужчин, а в Херсонской епархии хранили кремлевскую агитацию

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Киевской и Херсонской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В результате на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в «запретной» Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения.

Они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, из-за которой решители пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года.

В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 46-1 КУоАП («Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению»). Проверяется причастность к преступлениям против государственной безопасности.

На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, обычно используемую в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб россии.

Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые, вероятно, контактируют с гражданами РФ и РБ.

Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется россия.

Напомним, как СБУ вручила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии за антиукраинскую деятельность.