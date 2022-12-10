Иран и россия усиливают военное сотрудничество

Иран и россия в ближайшие месяцы усилят сотрудничество в военной сфере. Вероятно, россия просит предоставить сотни баллистических ракет.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

«Иран стал одним из главных военных спонсоров россии после того, как россия вторглась в Украину. Поддержка Ираном российской армии, вероятно, вырастет в ближайшие месяцы: россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, россия потратила значительную часть запасов баллистических ракет малой дальности SS-26 «Искандер», несущих боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км.

«Если россии удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины», – отмечает разведка.

В то же время россия, вероятно, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.

В администрации президента США также считают, что военное сотрудничество россии и Ирана превратилось в «полноценное оборонное партнерство» и только будет расти в ближайшее время,

- Мы ожидаем, что иранская поддержка российской армии будет только расти в ближайшие месяцы. Мы даже считаем, что Иран рассматривает вопрос продажи сотен баллистических ракет из Ирана в россию. Мы также видели сообщения о том, что Москва и Тегеран рассматривают возможность создания линии совместного производства смертоносных дронов в россии. Мы призываем Иран изменить курс, и не прибегать к этим действиям, – сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, передает «Голос Америки».

По словам Кирби, россия со своей стороны предлагает Ирану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки», в том числе по разработке оружия и тренировке военных.

– В рамках этого сотрудничества нас беспокоит, что россия намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты. Москва может предоставлять Тегерану такое оборудование как вертолеты и системы ПВО. Есть сообщения, что этой весной иранские пилоты тренировались в россии, чтобы научиться управлять Су-35. Это говорит о том, что Иран может начать получать самолеты в течение следующего года. Эти истребители значительно усилили бы военно-воздушные силы Ирана по сравнению с их региональными соседями, – уточнил он.

США считают российско-иранское партнерство несущим угрозу «не только Украине, но и для соседей Ирана в регионе».

– Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке по всему миру. И мы собираемся использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, чтобы разоблачить и помешать этой деятельности, – сказал Кирби.

Представитель Белого дома объявил, что Соединенные Штаты 9 декабря ввели санкции в отношении трех российских организаций, причастных к приобретению и использованию иранских беспилотников.

– К этим субъектам относятся Воздушно-космические силы россии, которые, как считается, являются бенефициаром соглашения между россией и Ираном о передаче дронов, российский 924-й государственный центр дронной авиации, который отправлял персонал в Иран для обучения на иранских беспилотниках. отметил Кирби.

По его словам, США намерены создать группу из стран-единомышленников, чтобы обсудить угрозы от российско-иранского сотрудничества.

– Мы будем продолжать работу с нашими союзниками и партнерами, а также с ООН, чтобы привлечь их к ответственности. Мы работаем с другими странами, чтобы гарантировать, что их юрисдикция не будет эксплуатирована россией или Ираном, и чтобы предотвратить оборонные транзакции для поддержки этой деятельности, – сообщил Кирби.

Он заверил, что США будут продолжать сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы у Украины было все, что ей нужно для защиты и восстановления, в частности, оборудования противовоздушной обороны и поддержки для защиты электросетей.