Пентагон одобрил удары Украины по целям на территории рф, – The Times

Пентагон «молчаливо» поддержал дальние удары ВСУ по целям на территории россии в ответ на многочисленные удары оккупационных войск по критически важной инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает The Times.

Теперь США меньше обеспокоены тем, что дальние удары Украины могут привести к возможной эскалации конфликта. Ранее одним из основных опасений Вашингтона было то, что Кремль ответит либо тактическим ядерным оружием, либо ударом по странам НАТО.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите удары по русским в россии или Крыму». Мы не можем сказать им, что делать. Им решать, как они используют свое оружие. Но когда они используют поставленное нами, мы настаиваем только на том, чтобы ВСУ соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции», — заявил источник The Times в Пентагоне.

Он подчеркнул, что эти требования не позволяют Украине использовать американское оружие для обстрелов гражданских лиц, и Киев следует им.

Это «молчаливое согласие» США с большой вероятностью позволит им поставлять Украине оружие большей дальности. В его числе — армейский тактический ракеты ATACMS, которые имеют дальность применения до 300 км.

Кроме того, Украина нуждается в американском беспилотнике MQ-1C Grey Eagle, дальность полета которого составляет 370 км. Этот БПЛА может быть вооружен четырьмя ракетами Hellfire или восемью ракетами Stinger, способен оставаться в воздухе более 24 часов и оснащен современными средствами разведки.

Напомним, что Украина нанесла удары по двум российским базам в сотнях миль от своей границы, используя собственно модифицированные беспилотники советских времен. Российские оккупанты рассредоточили стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и Ту-160 после взрывов на аэродромах в Энгельсе и Рязани.