На Херсонщине обнаружили еще двоих мужчин, которых убили россияне во время оккупации

В Херсонской области обнаружили еще две жертвы оккупационного режима.

Об этом сообщили в полиции области.

В полицию обратилась жительница села Новорайск Бериславского района, которое ВСУ уволили в ноябре. Женщина сообщила, что во время оккупации села ее 70-летний отец уехал на велосипеде на работу через поле. Его путь пролегал мимо блокпоста русских военных. В тот день мужчина домой не вернулся.

Его нашли избитым в крайне тяжелом состоянии. По словам заявительницы, военные России избили ее отца, забрали его велосипед и рюкзак с личными вещами. В тот же день мужчина умер от полученных травм. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства преступления.

Также полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти неизвестного мужчины, тело которого было обнаружено в поле за селом Новопетровка Высокопольской общины. Поле и подступы к нему заминированы.

За минувшие сутки полиция открыла 25 уголовных производств по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как на деоккупированной территории Николаевщины нашли тела трех крестьян, над которыми издевались и расстреляли россияне.