СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), который агитировал за аннексию Запорожья и отрицал существование украинского народа

СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), публично одобрявший проведение незаконного референдума по «присоединению» региона к составу рф.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленник активировал профиль в запрещенной соцсети «Вконтакте» и от своего имени «репостил» призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита.

Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, в своих «сообщениях» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна".

Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным.

В настоящее время клирик сообщен о подозрении по: ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступных действий против государственной безопасности Украины.