СБУ разоблачила диакона УПЦ (МП), который агитировал за аннексию Запорожья и отрицал существование украинского народа

СБУ разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленником оказался диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), публично одобрявший проведение незаконного референдума по «присоединению» региона к составу рф.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник активировал профиль в запрещенной соцсети «Вконтакте» и от своего имени «репостил» призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита.
Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора.
Кроме этого, в своих «сообщениях» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.
Также клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Материалы для деструктивного контента брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна".
Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта.
Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным.
В настоящее время клирик сообщен о подозрении по: ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступных действий против государственной безопасности Украины.