В Еленовке оккупанты продолжают удерживать 150 украинцев, и среди них не только военные, – Лубинец

В настоящее время в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области содержится 150 граждан Украины, среди которых и гражданские, и военные.

Об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Радио Свобода

- Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленовке только после того, как наши ВСУ освободят Еленовку. По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные, - отметил Лубинец.

Омбудсмен также рассказал, что на украинских пленных могут давить, чтобы они отказывались от возвращения в Украину.

- Нам часто дают информацию, что тот или иной гражданин или гражданка Украины не хотят возвращаться. Мы сейчас нарабатываем вариант, как лично я это могу проверить. Как один из вариантов, когда я лично присутствую и мне граждане Украины сообщают, что они отказываются от обмена. Все остальное я рассматриваю как возможное давление на наших граждан, чтобы они не возвращались.

Лично я присутствовал во время одного из обменов. Шесть женщин в начале отказались от возвращения в Украину. Я сказал, что я в это поверю только тогда, когда мне лично они об этом скажут. Было организовано тут же мое общение. Из шести женщин четыре женщины после общения со мной вернулись в Украину. На самом деле там просто где-то психологическое давление, где-то манипуляции, - добавил Лубинец.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не было, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК «Вагнер» и его владелец пригожин.