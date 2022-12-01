В МИД заявили, что россия должна немедленно прекратить незаконное удержание и преследование украинцев

В Министерстве иностранных дел заявляют, что создание специального трибунала и надлежащее наказание россии за преступления против Украины сделает невозможным повторение агрессии в будущем. Уже сейчас рф должна немедленно прекратить незаконное удержание и преследование граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте министерства по случаю Международного дня прав человека.

В МИД напомнили, что 10 декабря в мире отмечается Международный день прав человека. В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

Принятие этого универсального правозащитного документа и создание международной системы защиты прав человека происходило после завершения Второй мировой войны, когда международное сообщество, осознавая последствия ужасающих нарушений прав человека и преступлений против человечности, разработало механизмы защиты для предотвращения и недопущения этого в будущем.

Однако, говорится в заявлении, сегодня, 74 года спустя, россия, до сих пор остающаяся членом ООН, «откровенно демонстрирует пренебрежение к принципам, заложенным во Всеобщей декларации, Европейской Конвенции о защите прав человека и его основополагающих свобод, а также в других международно-правовых инструментах».

В МИД подчеркивают, что нарушения государством-агрессором прав и свобод человека продолжаются с 2014 года, когда оно захватило Крым, Севастополь и территории в Донецкой и Луганских областях.

С началом полномасштабной вооруженной агрессии систематические нарушения прав и ограничение основных свобод, в частности таких, как незаконные аресты, насильственные исчезновения, убийства, лишение права на мирные собрания и свободу слова, также распространились на другие территории Украины, временно захваченные россией.

«После 24 февраля 2022 года следственные органы Национальной полиции Украины открыли 47 822 уголовных производства по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками. Свыше 140 граждан Украины остаются незаконно арестованными россией по политически мотивированным обвинениям, и эта цифра продолжает расти», - подчеркнули в МИД.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину российская администрация вынесла ряд ничтожных приговоров политзаключенным в Крыму, общий срок заключения которых уже составляет более 1300 лет.

«россия должна немедленно положить конец притеснениям политических, языковых, культурных и религиозных прав на временно оккупированных территориях Украины, прекратить незаконное содержание в неволе и противоправное преследование украинских граждан», - подчеркнули в МИД.

Нарушения прав человека и основных свобод, а также гуманитарного права, совершаемых россией в Украине, угрожают надлежащему функционированию международной правозащитной системы. В МИД убеждены, что помешать этому могут только совместные международные усилия по усилению способности более эффективного реагирования, предотвращения и наказания за такие преступления.