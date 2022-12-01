На захваченных территориях вражеские командиры не могут поддерживать дисциплину среди оккупантов, растет количество военных преступлений

На временно оккупированных территориях даже командиры оккупантов жалуются на низкую дисциплину своих подчиненных.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Так, несколько дней назад оккупанты угнали авто местного жителя и пьяными устроили ДТП в Чаплинке Херсонской области. На место приехали представители оккупационной администрации, чтобы «уладить ситуацию».

«Однако это не единичный случай. В последнее время увеличилось количество преступлений против гражданского населения, в том числе случаи изнасилования и убийств. Следовательно, оккупанты ограничили продажу алкоголя и запретили военным носить оружие в общественных местах, но это не исправило ситуацию», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что россияне ввели новые номерные знаки на временно оккупированных территориях и сразу начали перебивать номера на угнанных авто местных.

«Местные в большинстве своем игнорируют нововведения. Коллаборанты и сами оккупанты начали переоформлять угнанные авто, чтобы скрыть преступление. В дальнейшем эти авто вывозят в рф для продажи», – рассказали в ЦНС.

Что касается местных, то оккупационные полицейские под разным предлогом останавливают владельцев авто с украинскими авто и придумывают штрафы. Автомобили с новыми номерами игнорируют. Таким образом, создается среда, в которой иметь украинские номера становится невыгодно.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ покинуть регион и не подвергать себя опасности.