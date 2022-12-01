«Или вы меняете свою работу, или вы исчезаете»: Омбудсмену не известно, каких украинских пленных посещал МККК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не знает, каких именно украинских пленных, удерживаемых в рф, посетили представители Международного комитета Красного креста.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

Отметим, что 8 декабря представители Международного комитета Красного креста сообщили, что посетили недавно российских и украинских военнопленных. Как утверждают в организации, они проверили условия содержания пленных, передали им новости от родственников, а также книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.

– Ничего не известно… Лично мне они не сообщали. При том, что я с ними общаюсь каждую неделю, – объяснил он.

По словам Лубинца, сейчас он пытается верифицировать информацию, обнародованную МККК, самостоятельно.

– Первая информация, которую российская сторона допустила к украинским военнопленным. И второе – что они наладили сотрудничество, теперь можно будет получить письма от украинских военнопленных. Пока у меня как у омбудсмена, который с ними общается каждый день, нет подтверждения ни первой информации, ни второй, – подчеркнул он.

В целом, по словам Лубинца, во время войны россии против Украины к деятельности МККК есть много вопросов, поэтому Международный комитет Красного креста должен «или измениться или исчезнуть».

– Это не будет легкий процесс… Их не допускает российская сторона к украинским военнопленным, и они с этим ничего не хотят делать, на мой взгляд, публично это не осуждают. Они не ищут новых подходов, они не привлекают каких-то новых партнеров, они не пытаются давить на страну, не выполняющую Женевскую конвенцию. Следовательно, мандат не выполняется. Здесь либо вы меняете свою работу, свои подходы, либо вы исчезаете, – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, как Лубинец рассказал, что представители Красного Креста не прибыли в украинскую делегацию на границу с временно оккупированной территорией. Делегация Украины собиралась провести визит в концлагерь в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.