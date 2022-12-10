Кулеба призвал Красный Крест остановить незаконный вывоз украинских детей в россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный комитет Красного Креста (МККК) помочь с освобождением украинских военнопленных и остановить насильственное перемещение украинских детей в рф.

Об этом Кулеба написал в Тwitter по результатам встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Киеве.

«Провел встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Киеве, чтобы поблагодарить за помощь МККК и отметить необходимость освобождения наших военнопленных. Я призвал МККК помочь нам остановить одно из самых отвратительных преступлений россии - насильственное перемещение украинских детей, а также вернуть их домой и предотвратить их незаконное усыновление», - подчеркнул министр.

Напомним, оккупанты активизировали рекламу о похищении украинских детей и их принудительном усыновлении.