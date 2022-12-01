В Харьковской епархии УПЦ (МП) нашли значительное количество наличных, прокремлевскую литературу и сухпайки оккупантов

В Харьковской области на территории епархии УПЦ (МП) обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, восхваляющие страну-агрессора материалы и большое количество наличных денег в разной валюте, включая российские рубли.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В одной из церквей даже хранились сухпайки русских оккупационных группировок. Там же разоблачили монаха с паспортом рф.

Правоохранители проверяют его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, что ранее в Черновицко-Буковинской епархии Московского патриархата СБУ обнаружила ноутбук с детской порнографией.