ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ударили из Himars по базе ЧВК «Вагнер» в Кадиевке

Уже 291-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 10 декабря, можно прочитать по этой ссылке

В этой новости мы будем следить за событиями 11 декабря.

Информация постоянно обновляется:

01:12 Вечером 10 декабря ВСУ нанесли удар с РСЗО Himars по базам ЧВК «Вагнер» в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов).

00:33 Начальник пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что иранские дроны-камикадзе уязвимы к низким температурам.