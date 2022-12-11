В субботу оккупанты ударили из РСЗО по селу Куцурбуской общины, обошлось без пострадавших

В субботу поздно вечером, 10 декабря, российские оккупанты ударили из РСЗО по Куцурубской общине Николаевского района.

Об этом сообщает Николаевская ОВА в своей сводке о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки, по состоянию на 08:00 утра 11 декабря.

«Вчера, 10 декабря, в 22:20 враг наносил удары с РСЗО по открытой территории населенного пункта Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.