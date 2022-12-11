МИД запустит информкампанию для мирового сообщества про пленных украинцев и нарушения россии

Об этом во внешнедипломатическом ведомстве объявили ко дню прав человека.

Кампания будет направлена на зарубежную аудиторию - активное гражданское общество и правительства, и предусматривает создание онлайн-платформы с историями пленных и информацией о нарушении россией фундаментальных норм и принципов международного гуманитарного права и правил ведения войны.

«Защита прав украинцев и украинок постоянно находится в фокусе работы руководства государства и МИД. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть наших военнопленных, гражданских и политических заключенных. Уверена, что кампания Captured станет голосом всех тех, кого россия держит в своих застенках и тюрьмах. Верю, что более широкая вовлеченность наших иностранных партнеров на этом треке поможет ускорить процесс обмена пленными и сохранить жизнь наших людей», – подчеркнула Эмини Джапарова.

Над проектом совместно работают правозащитные активисты, среди которых Центр гражданских свобод - нынешний лауреат Нобелевской премии мира, МИД и семьи людей, оказавшихся в плену.