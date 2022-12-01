Полиция показала, что оставили российские оккупанты после бегства из Николаевской области

Каждый день во время стабилизационных мероприятий, документирования военных преступлений и сбора необходимой доказательной базы, полицейские находят на освобожденной территории Николаевской области места и доказательства присутствия в освобожденных населенных пунктах российских оккупантов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Полицейские на деоккупированных территориях обнаруживают разбитую вражескую технику, тайники оружия, заминированные лесополосы и другие признаки пребывания военных россии.