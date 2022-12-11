Посол в Германии заявил, что Украине в войне с рф нужны союзники, а не посредники

Украине в войне против россии нужны не посредники, а союзники, потому что за мир нужно бороться.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеева в интервью Welt am Sonntag.

По словам посла, немецкое правительство его четко заверило, что переговоров с российским президентом Владимиром Путиным не будет, если Украина этого не захочет.

«Если Украина будет на это готова, мы решим, при каких обстоятельствах будут проводиться такие переговоры. Но сейчас нам нужны не посредники, а союзники. Потому что о мире в Украине нельзя договориться, за него нужно бороться», – сказал Макеев.

Он также отметил, что когда канцлер говорит, что Украине будут помогать до тех пор, пока это нужно, это значит, что пока последний российский солдат не покинет нашу землю - включая Донецк, Луганск и Крым, пока репарации не будут выплачены, а военные преступники не будут осуждены.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям признал действия рф против Украины геноцидом.