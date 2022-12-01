Джонсон заявил, что войну россии против Украины нужно закончить в 2023 году, иначе она очень дорого обойдется Западу

Чем дольше российская война против Украины продолжается, тем дороже она становится. Поэтому Западу нужно сделать логическое заключение и увеличить поставки оружия украинской армии.

Об этом пишет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для Wall Street Journal.

«Мне все равно, как часто мне придется это повторять: война в Украине может закончиться только поражением Владимира Путина. Российские силы следует вытеснить до фактических границ по состоянию на 24 февраля. Владимир Зеленский или украинский народ не могут согласиться на другой результат после зверств, которые они пережили. Нет сделки об обмене мира на территорию, которую можно было бы заключить, даже если бы Путин предлагал нечто подобное и даже если бы ему можно было доверять, а это не так», – пишет Джонсон.

Он отмечает, что поскольку существует лишь один способ закончить войну, тогда вопрос состоит в том, как быстро Запад сделает неизбежный вывод. Бывший премьер-министр Британии подчеркивает, что в интересах всех, включая россиян, чтобы занавес провальной авантюры Путина наконец опустился. И это должно произойти не в 2025-м, не в 2024-м, а в 2023 году.

Джонсон отмечает, что угрожающие последствия самодовольного затягивания очень серьезные. Он указывает на то, что для всех, кто полагался на поставки российского газа, нынешняя зима будет очень тяжелой. Хотя благодаря накоплению запасов в хранилищах Европа сможет пережить холодные месяцы.

«Но большей проблемой будет следующая зима на рубеже 2023-2024 годов, когда эти запасы будут исчерпаны, а пополнить их будет труднее. Недавно сданные новые терминалы для сжиженного газа еще не заработают. Некоторые европейские страны пытаются быстро построить новые ветровые электростанции в море, но они тоже не будут готовы. И у нас точно не будет больше гражданских ядерных реакторов. Мы правда собираемся ждать, оставив все на самотек, пока Путин получит преимущество?», – пишет Джонсон.

Он призывает Запад срочно выяснить, что он еще может сделать, чтобы помочь Украине достичь своих военных целей или хотя бы выгнать россиян со всех территорий, на которые они вторглись в этом году. Это единственное возможное основание, на котором можно вести разговоры о будущем. Бывший премьер Британии отмечает, что у украинцев хватит смелости для того, чтобы добиться успеха. Все, что им нужно – это техника.

Джонсон отмечает американский вклад. США передали военную помощь на 17 миллиардов долларов. Помощь Великобритании составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Другие страны тоже приобщились к усилиям.

«Я знаю, эти затраты очень болезненны во времена фискального напряжения. Но время – это деньги. И чем дольше это длится, тем больше мы заплатим в форме военной помощи. Поэтому давайте разделим бремя и ускорим решение», – призывает Джонсон.

По его мнению, прежде всего, Киеву нужна защита от воздушных атак. Понадобятся беспилотники для обнаружения мест, откуда враг запускает свои дроны и ракеты, а также противовоздушные ракеты, чтобы сбивать такие цели. Джонсон напоминает, что беспилотники России имеют такие же двигатели, как мопеды Vespa.

«Поэтому самолеты для их уничтожения не обязательно должны быть быстрыми. Как сказал мне один украинец: «Истребителей Spitfire хватит». В Великобритании мы больше не выпускаем Spitfire, но у многих стран есть самолеты, способные справиться с задачей», – говорится в статье.

Джонсон также отмечает сообщение о том, что российская армия начала использовать ракеты, предназначенные для ядерных боеголовок. Но их запускают с обычным зарядом. Бывший премьер Британии предполагает, что это может говорить о том, что у России заканчиваются ракеты и беспилотники.

«Это только догадка, но мы не можем позволить себе ждать, пока это выяснится наверняка. Бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт МакМакстер недавно сказал мне, что украинцы должны быть способны сбивать не только стрелы, но и лучника. Им нужны дальнобойные системы, такие как ATACMS, которые позволят им наносить удары по местам совершения запусков. Также им нужны бронированные машины и танки, чтобы быстрее освобождать территории», – отмечает Джонсон.

«Мне известно о скучном контраргументе, что усиление поставок в Украину может привести к эскалации. Мы не смеем рисковать «толкнуть российского медведя». Но после года, в течение которого продолжался этот отвратительный конфликт, мы видим, что это полная чушь», – добавляет он.

По мнению Джонсона, Путин хорошо знает, что он не может использовать ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения. Потому что ему известно, какими будут последствия. Более того, бывший британский премьер считает, что именно российский автократ боится эскалации. И не НАТО «спровоцировал» его на вторжение, а десятилетия западной вялости и нерешительности по поводу статуса Украины подтолкнули агрессора совершить большую ошибку. Джонсон отмечает, что с февраля Запад демонстрировал слаженность и единство. И сейчас ему нужно быть сильнее и решительнее.

«Все идет к одному. Ради всего мира давайте поможем мужественным украинцам закончить работу. И чем быстрее, тем лучше», – призывает Джонсон.

Напомним, власти Турции считают, что агрессивная война россии против Украины военной победой не закончится.