Для херсонцев заработала онлайн-карта укрытий и «Пунктов несокрушимости»

Власти создали для херсонцев онлайн-карту укрытий и «Пунктов несокрушимости», чтобы они могли обезопасить себя во время российских обстрелов.

Об этом сообщило Минреинтеграции в Telegram.

«После освобождения Херсона враг усилил обстрелы города. Для того, чтобы жители могли обезопасить себя, создана электронная карта бомбоубежищ», - идет речь в сообщении.

Найти ближайшее укрытие можно по ссылке.

Также на карте указаны адреса «Пунктов несокрушимости», которые работают на Херсонщине. В этих местах можно согреться, подзарядить свои гаджеты и воспользоваться интернетом.

Власти призывают жителей определить, где расположены ближайшие к ним укрытия заблаговременно и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, что российские оккупанты на протяжении прошедших суток 45 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. 2 человека погибли, еще 5 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.