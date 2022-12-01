«Не всё так однозначно»: Бывший украинский футболист «Шахтера» Тимощук, живущий в рф, не может объяснить, поддерживает войну или нет

Бывший футболист сборной Украины, донецкой команды «Шахтер» и мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук впервые высказался о войне в Украине.

Об этом сообщили в Telegram «Klymenko Time».

Футболист считает, что украинцы похожи на россиян, имеют одинаковый менталитет и мышление. Что же касается войны, Тимощук так и не смог адекватно объяснить, что он об этом думает, заявив, что его молчание не означает – относится он к этому хорошо или нет.

«Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковое мышление и менталитет. Зенит – мой дом, я не планирую никуда уезжать. Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо. А те, кто говорит, как я плох, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о «СВО», не свидетельствует о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя – в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить», - сказал Тимощук.

Напомним, бывший защитник киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин рассказал, как в его доме во время оккупации части Киевской области жили российские военные, которые в итоге вынесли из дома коллекцию футболок известных футболистов.