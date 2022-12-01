В Британии заявили, что НАТО никогда не угрожало россии

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что оборонительный Альянс никогда не угрожал россии и не делает этого сейчас.

Об этом сообщат The Guardian.

Клеверли подчеркнул, что соответствующий нарратив пытался создать российский диктатор Владимир путин.

«Но суть в том, что страны, вступающие в НАТО, делают это добровольно, никакого принуждения, и альянс существует для защиты своих государств-членов, а не для того, чтобы угрожать кому-либо еще», – заявил Клеверли.

Он пояснил, что на самом деле не существует внутренней необходимости втягивать НАТО в конфликт, и на самом деле Альянс пытается добиться того, чтобы этого не произошло.

«В конечном счете, именно Владимир путин использует эскулаповский язык. Именно он угрожает дальнейшей имперской экспансией, возвращаясь к... своей ориентации на историческую империю России. Так что именно он является агрессором», – подчеркнул британский министр.

Ранее сообщалось, что НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от ракетных атак.