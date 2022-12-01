В Украине из-за российских ударов повреждено 40% энергообъектов, зимой следует готовиться к ограничениям

В Украине в результате российских массированных ударов повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Украинцам следует готовиться к существенным ограничениям этой зимой.

Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Как отметил Шмыгаль, дефицит мощности в Украине остается существенным – повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

«После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что нынешнюю зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии», - написал премьер-министр.

Напомним, Укрэнерго получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для обновления сетевой инфраструктуры.