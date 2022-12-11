Россияне пытаются подкупить пенсионеров для сотрудничества с коллаборантами

Войска россии на временно оккупированных территориях пытаются с помощью подкупа привлечь людей пенсионного возраста к сотрудничеству.

Об этом сообщает в Facebook генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что коллаборанты предлагают доплаты в размере 10 тысяч рублей, а также обещают начислять большую зарплату лояльным местным жителям, согласившимся работать в учреждениях так называемых оккупационных властей.

Кроме того, оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Украины. Указанные мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Также оборот торговых сетей постепенно изымается украинскими гривнами, население вынуждают переходить на российские рубли.

Напомним, в Николаеве на период следствия арестовали пенсионера, корректировавшего российские обстрелы.