Ким считает, что на разминирование территории Николаевщины уйдут десятки лет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что главная опасность на деоккупированных территориях региона – заминированные оккупантами территории и объекты.
Об этом сообщает проект Радио Свобода «Новости Приазовья».
По словам Кима, именно из-за заминирования проблематично транспортное сообщение с освобожденной Снигиревкой и некоторыми селами на юге области.
– Там два поврежденных моста на основном направлении «Снигиревка-Николаев», восстановлено уже сообщение «Снигиревка-Березнеговатое». Два моста мы отремонтируем в ближайшее время. Но нет сообщения не из-за того, что у нас дороги непроездные – они уже восстановлены и восстанавливаются дальше, а потому, что там очень много мин и ограничения по возвращению в дома, которые в этих селах. Там есть еще 5 мостов южнее Снигиревки, которые тоже нужно восстанавливать для того, чтобы сообщение было по-старому. Но это все сопровождается разминированием. Очень много мин и именно поэтому нет регулярного сообщения, но оно будет, - сказал Ким.
Он назвал наиболее опасные объекты сейчас в области.
– Самое опасное – это лесополоса, которая была военная, где было противостояние. На втором месте – это места, где они проживали. То есть там, где они находились, есть опасность. Были случаи, когда они (российские военные) миновали даже подвал многоэтажки, – говорит глава ОВА.
Ким предположил, что на разминирование региона, в частности, Кинбурнской косы, могут уйти «десятки лет».
– Что касается построек, там будет непонятный термин. Что касается полей, посадок и обширных территорий, то я приведу пример, что Кинбурнскую косу мы сейчас до масштабной войны еще в январе продолжали разминировать после Второй мировой войны. Потому там ситуация сложная. Море, конечно, еще сложнее, потому что течения выбрасывают (снаряды). Что касается полей, мы это сделаем, но, я думаю, на это уйдут десятки лет, - считает он.