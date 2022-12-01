Ким считает, что на разминирование территории Николаевщины уйдут десятки лет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что главная опасность на деоккупированных территориях региона – заминированные оккупантами территории и объекты.

Об этом сообщает проект Радио Свобода «Новости Приазовья».

По словам Кима, именно из-за заминирования проблематично транспортное сообщение с освобожденной Снигиревкой и некоторыми селами на юге области.

– Там два поврежденных моста на основном направлении «Снигиревка-Николаев», восстановлено уже сообщение «Снигиревка-Березнеговатое». Два моста мы отремонтируем в ближайшее время. Но нет сообщения не из-за того, что у нас дороги непроездные – они уже восстановлены и восстанавливаются дальше, а потому, что там очень много мин и ограничения по возвращению в дома, которые в этих селах. Там есть еще 5 мостов южнее Снигиревки, которые тоже нужно восстанавливать для того, чтобы сообщение было по-старому. Но это все сопровождается разминированием. Очень много мин и именно поэтому нет регулярного сообщения, но оно будет, - сказал Ким.

Он назвал наиболее опасные объекты сейчас в области.

– Самое опасное – это лесополоса, которая была военная, где было противостояние. На втором месте – это места, где они проживали. То есть там, где они находились, есть опасность. Были случаи, когда они (российские военные) миновали даже подвал многоэтажки, – говорит глава ОВА.

Ким предположил, что на разминирование региона, в частности, Кинбурнской косы, могут уйти «десятки лет».