На Николаевщине повреждены 9 тысяч домов, некоторые села на линии фронта разрушены на 90%, - Ким

В Николаевской области всего от действий российской армии повреждено почти 14 тысяч объектов инфраструктуры, в том числе критической. Повреждены более 9 тысяч жилых домов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает проект Радио Свобода «Новости Приазовья».

– Те села, которые были в оккупации, но не были на линии огня, мы (ВСУ) по ним не стреляли, они абсолютно целые. Те села, населённые пункты, которые расположены по линии фронта, разрушены на 90% некоторые. Но в селах, где нет больших разрушений, там уже восстановлено электроснабжение, какой-то процент, критическая инфраструктура сейчас заживлена, возобновляется подача воды. То есть постепенно жизнь там возвращается, – сказал он.

Определенная часть из поврежденных домов уже отстроена, рассказал Ким.

– Сейчас есть закон, который будет компенсировать эти разрушения населению, но нет процедуры. Насколько я понимаю, это должно быть через решение международного суда о компенсации, в том числе за средства арестованного российского имущества и активов, - сказал он.

По данным главы ОВА, тысячи квартир, зданий уже восстановлены при помощи центральных властей Украины, волонтеров, западных партнеров.